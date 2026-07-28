Kdo jsou tváře ČT24? Seznamte se s moderátory zpravodajské stanice
ČT 24: Zpravodajství nonstop Zpravodajský kanál ČT 24 je známý svými profesionálními moderátory, kteří srozumitelně a objektivně...
ČT 24: Zpravodajství nonstop Zpravodajský kanál ČT 24 je známý svými profesionálními moderátory, kteří srozumitelně a objektivně...
Proč závěs? Závěs není jen dekorace okna, ale i geniální nástroj pro proměnu a zútulnění vašeho domova. Rozdělení místnosti...
Definice oligopolu Oligopol představuje tržní strukturu, kde se malý počet firem dělí o dominantní postavení v daném odvětví. Ačkoliv se...
Historie českého hokeje a jeho počátky Lední hokej má v českých zemích kořeny sahající hluboko do přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy se tento sport teprve začínal formovat jako organizovaná disciplína. Tehdy ještě nikdo netušil, že se z poměrně skromných začátků zrodí jedna z nejsilnějších...
28. 07. 2026
Historie fotbalového klubu SK Sigma Olomouc Fotbalový klub SK Sigma Olomouc patří bezesporu k nejstarším a nejváženějším fotbalovým institucím v České republice. Jeho kořeny sahají hluboko do minulosti, do dob, kdy se fotbal v Olomouci teprve začínal rodit jako sport, který si postupně získával srdce místních obyvatel....
13. 07. 2026
Proč jsou dámské snowboardové boty důležité Výběr správné obuvi je při snowboardingu naprosto zásadní, a to zejména pro ženy, jejichž nohy mají specifické anatomické vlastnosti odlišné od mužských. Dámské snowboardové boty nejsou jen zmenšenou verzí pánských modelů, ale jsou navrženy s ohledem na tvar ženské...
28. 06. 2026
Historie českého tenisu a jeho světové úspěchy Český tenis má za sebou dlouhou a slavnou historii, která sahá až do druhé poloviny devatenáctého století, kdy se tato hra začala postupně šířit z Anglie do střední Evropy. Na našem území našel tenis velmi rychle nadšené příznivce a brzy se stal jedním z...
13. 06. 2026
Základní předpoklady před zahájením maratonského tréninku Než se pustíte do samotného tréninku na maraton, je naprosto zásadní si uvědomit, že příprava na závod dlouhý 42,195 kilometrů není záležitostí několika týdnů ani záležitostí pro úplné začátečníky, kteří s během teprve začínají. Základní...
29. 05. 2026
Historie a vznik mistrovství světa v hokeji Mistrovství světa v ledním hokeji má své kořeny hluboko v historii tohoto sportu a jeho vznik úzce souvisí s rozvojem hokeje v Evropě na začátku dvacátého století. První oficiální turnaj, který lze považovat za předchůdce dnešního mistrovství světa, se konal již v roce 1920 v...
29. 05. 2026
Historie vzájemných zápasů mezi Českem a Irskem Historie vzájemných zápasů mezi českým a irským národním fotbalovým týmem sahá několik desetiletí do minulosti a představuje fascinující příběh plný dramatických okamžiků, nečekaných zvratů a nezapomenutelných sportovních soubojů. První oficiální střetnutí...
28. 05. 2026
Aktuální tenisové přenosy v televizi dnes Televizní přenosy tenisových zápasů představují pro fanoušky tohoto sportu klíčový způsob, jak sledovat své oblíbené hráče a nejdůležitější turnaje přímo z pohodlí domova. V dnešní době nabízí česká televizní krajina širokou škálu možností, jak si užít tenisové...
28. 05. 2026
Historie značky Adidas a sportovního oblečení Společnost Adidas má své kořeny v malé německé obuvnické dílně, kterou založil Adolf Dassler ve dvacátých letech minulého století v bavorském městě Herzogenaurach. Tento vizionářský podnikatel měl od samého začátku jasnou představu o tom, že sportovní obuv a oblečení...
28. 05. 2026
Historie značky Nitro Snowboards od roku 1990 Nitro Snowboards představuje jednu z nejrespektovanějších značek ve světě snowboardingu, která si od svého založení v roce 1990 vybudovala pevnou pozici mezi předními výrobci snowboardového vybavení. Příběh této společnosti začíná v malém městečku ve Washingtonu, kde skupina...
28. 05. 2026